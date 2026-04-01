Tribunal de Texas nombra nuevo abogado a Celso Gamboa: habla español y reemplaza a su defensora

La anterior defensora de Celso Gamboa renunció por un "conflicto de interés".

El Tribunal del Distrito de Texas, en Estados Unidos, nombró a un nuevo abogado para el exmagistrado Celso Gamboa, extraditado desde Costa Rica el pasado 20 de marzo.

Se designó al abogado Rafael de la Garza II, al tiempo que se ordenó el retiro de la defensora federal Sarah Jacobs.

De la Garza ejerce en Texas desde 1994. Fue Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Oeste y Fiscal Auxiliar del Condado de Dallas. Ejerce en el bufete De La Garza Law Firm, PC, donde ofrece representación legal en inglés y español. Es egresado de la Facultad de Derecho Thurgood Marshall de la Universidad del Sur de Texas.

Jacobs había solicitado retirarse del proceso, alegando un conflicto de interés con otro cliente suyo.

“El 27 de marzo del 2026, la abogada firmante tuvo conocimiento de que existe un conflicto de intereses en su representación continua del acusado Celso Gamboa Sánchez en relación con el caso y, respetuosamente, solicita que se le permita retirarse como abogada”, escribió en una carta.

“Una revisión de la evidencia en este asunto reveló que existe un conflicto real con otro cliente”, añadió.

El 24 de marzo, el juez Bill Davis asignó a Gamboa a Jacobs como su defensora en esta causa por presunto narcotráfico, debido a que el exmagistrado ha señalado que no tiene la capacidad económica de costear el pago de un abogado defensor privado.

Además, se programó la selección del jurado para esta causa el lunes 1.° de junio a las 9:30 a. m. ante el juez federal de distrito J. Campbell Barker. A Gamboa le dieron como fecha límite el viernes 1.° de mayo para que notifique al Tribunal sobre cualquier acuerdo de declaración de culpabilidad o acuerdo de negociación de la pena.

Se prevé que el 27 de mayo, a la 1:30 p. m., se lleve a cabo el pretrial conference (conferencia previa a juicio), una etapa de coordinación previa a juicio.

Junto con Gamboa, el país extraditó al exconvicto Edwin López, alias Pecho de Rata, quien sí se costeará su defensa de forma privada.