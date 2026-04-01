Sucesos

Tribunal de Texas nombra nuevo abogado a Celso Gamboa: habla español y reemplaza a su defensora

Su anterior abogada, Sarah Jacobs, había solicitado retirarse del proceso, alegando un conflicto de interés con otro cliente suyo

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Por Sebastián Sánchez
La anterior defensora de Celso Gamboa renunció por un "conflicto de interés". (Melissa Fernández)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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