Sucesos

Tragedia en Caldera: mujer muere atrapada en incendio que arrasó su casa mientras dormía

Una mujer murió calcinada la madrugada de este lunes en un incendio que destruyó una vivienda en Salinas de Caldera, en Esparza

Por Juan Fernando Lara Salas
Fuego arrasó con 17 viviendas en Guararí.
Veloz acción de Bomberos de Costa Rica previno que llamas afectaran casas aledañas (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Bomberos/Bomberos)







