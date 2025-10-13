Tragedia en Caldera: mujer muere atrapada en incendio que arrasó su casa mientras dormía

Veloz acción de Bomberos de Costa Rica previno que llamas afectaran casas aledañas (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Una mujer perdió la vida la madrugada de este lunes tras un incendio que consumió por completo una vivienda en el sector de Salinas de Caldera, en Esparza, Puntarenas.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que recibió la alerta del siniestro a la 1:47 a. m., por lo que de inmediato desplazó unidades de rescate junto con personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con Bomberos, las llamas se extendieron rápidamente en una estructura de unos 40 metros cuadrados.

Al ingresar al sitio, los rescatistas hallaron el cuerpo calcinado de una mujer que, según versiones iniciales, se encontraba acostada en una cama cuando comenzó el fuego.

La víctima aún no ha sido identificada.

En la atención de la emergencia participaron dos unidades extintoras y una de ataque rápido, que lograron controlar el incendio y evitar su propagación a viviendas cercanas.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

