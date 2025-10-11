Sucesos

Incendio en La Unión deja 15 personas afectadas

Cortocircuito sería la causa del incidente que ocasionó que una estructura de 80 metros cuadrados fuera consumida por las llamas

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Un incendió en La Unión de Cartago consumió una estructura de 80 metros cuadrados.
Un incendió en La Unión de Cartago consumió una estructura de 80 metros cuadrados. Foto: (Cuerpo de Bomberos/Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
incendioLa UniónCartagoBomberos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.