Incendio en La Unión deja 15 personas afectadas

Un incendió en La Unión de Cartago consumió una estructura de 80 metros cuadrados.

La tarde de este viernes, un incendio consumió por completo una estructura de unos 80 metros cuadrados en el sector de Linda Vista, en La Unión de Cartago. El Cuerpo de Bomberos recibió la alerta a las 4:57 p. m.

En total, 15 personas, incluyendo niños y jóvenes de entre 2 y 15 años, se vieron afectadas por el siniestro y deberán pasar la noche en el salón comunal del barrio. La estructura quemada albergaba, en apariencia, tres casas.

El Cuerpo de Bomberos informó que controlaron la propagación de las llamas hacia otras viviendas de madera contiguas al lugar del incendio. Al sitio se envió recurso humano de las estaciones de Desamparados y Metropolitana Sur.

Vecinos de la comunidad se han organizado para recolectar alimentos, colchones, cobijas, ropa y donaciones económicas para apoyar a los afectados. En apariencia, el incendio se inició por un cortocircuito en uno de los cuartos, según indicios preliminares.

Colaboró la corresponsal Keyna Calderón.