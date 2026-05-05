Temblor de 4,2 sacude Costa Rica este 5 de mayo con epicentro en Quepos

Temblor de magnitud 4,2 ocurrió en Quepos este 5 de mayo. Ovsicori ubicó el epicentro cerca de Espadilla.

Un temblor de magnitud 4,2 se registró este martes 5 de mayo a las 2:54 p. m. en el Pacífico central del país. El evento se localizó a 11,8 kilómetros al suroeste de Espadilla de Quepos, en la provincia de Puntarenas.

El reporte automático del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) indicó que el movimiento tuvo una profundidad de 65,12 kilómetros.

El sismo ocurrió en horas de la tarde y fue detectado por los sistemas de monitoreo de la Universidad Nacional.

Imágenes del temblor en los tribunales de Goicoechea

Temblor de magnitud 4,2 ocurrió en Quepos este 5 de mayo. Ovsicori ubicó el epicentro cerca de Espadilla. (Ovsicori/Cortesía)

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