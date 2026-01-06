Sucesos

Temblor sacude la zona de Quepos la mañana de este martes

El movimiento ocurrió a las 9:19 a. m., tuvo una profundidad de 22,73 kilómetros y se localizó cerca de Santa Juana, en el cantón de Quepos

Por Damián Arroyo C.
Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Un sismo se sintió el día de hoy en Costa Rica. (Canva/Canva)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

