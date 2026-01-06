Temblor sacude la zona de Quepos la mañana de este martes

Un sismo se sintió el día de hoy en Costa Rica.

Un sismo de magnitud 3,9 se registró la mañana de este martes 6 de enero del 2026 en el Pacífico central del país. El movimiento ocurrió a las 9:19 a. m., según los datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El evento tuvo su epicentro a 5,7 kilómetros al noroeste de Santa Juana de Quepos, en la provincia de Puntarenas. La profundidad fue de 22,73 kilómetros, lo que lo clasifica como un temblor de foco intermedio.

Un temblor de magnitud 3,9 se sintió en el Pacífico central este martes por la mañana. El epicentro se ubicó cerca de Santa Juana de Quepos. (Ovsicori/X)