Sucesos

Temblor de magnitud 5,1 en Acosta dejó al menos 10 réplicas en Costa Rica

El sismo de 5,1 con epicentro en Acosta ocurrió a las 9:49 p. m. de este lunes 27 de abril.

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Por Yucsiany Salazar
Un fuerte temblor sacudió el país la noche de este lunes
Un fuerte temblor sacudió el país la noche de este lunes (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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