Temblor de magnitud 5,1 en Acosta dejó al menos 10 réplicas en Costa Rica

El temblor de magnitud 5,1 percibido la noche de este lunes 27 de abril en el país dejó al menos 10 réplicas, según confirmó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) de la Universidad Nacional (UNA).
El movimiento telúrico ocurrió a las 9:49 p. m. con una profundidad de 51 kilómetros. El epicentro se ubicó a 4 kilómetros al sureste de Acosta, en la provincia de San José.
Un video del Ovsicori muestra cómo se sintió el sismo en la estación sismográfica del Ovsicori-UNA en Heredia.
Las réplicas registradas tuvieron magnitudes menores a 2 grados y fueron percibidas en zonas de San José, Guanacaste, Puntarenas y localidades cercanas a la frontera con Nicaragua.
Según un reporte de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) emitido a las 10:13 p. m., no se registraban daños a infraestructuras ni personas heridas tras el evento principal.