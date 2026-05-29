Temblor de magnitud 4,5 sacude el Pacífico norte frente a La Cruz de Guanacaste

Un temblor de magnitud local (Ml) 4,5 se registró la mañana de este viernes 29 de mayo del 2026 frente a la costa del Pacífico norte de Costa Rica, según datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).
El movimiento ocurrió a las 9:39 a. m., de acuerdo con el reporte oficial.
El epicentro se ubicó a 68,6 kilómetros al oeste de Sitio Santa Rosa de La Cruz, Guanacaste.
Los datos del Ovsicori indican que el sismo se produjo a una profundidad de 22,76 kilómetros.
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