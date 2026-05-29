Sucesos

Temblor de magnitud 4,5 sacude el Pacífico norte frente a La Cruz de Guanacaste

El movimiento sísmico ocurrió frente al Pacífico norte y tuvo su epicentro a 68,6 kilómetros al oeste de Sitio Santa Rosa

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Por Damián Arroyo C.
Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Ovsicori reportó un sismo de magnitud 4,5 frente a Guanacaste. El evento se produjo a las 9:39 a. m. de este viernes. (Canva/Canva)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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