Temblor de la noche de este martes ha generado cientos de réplicas

El temblor de la noche de este martes con epicentro en Quepos provocó más de 130 réplicas en cuestión de 12 horas.

Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) señaló que de esas 130 réplicas, 115 sucedieron antes de las 6:30 a. m.

El evento principal se registró a las 9:57 p. m. de este martes. El epicentro fue 20 kilómetros (km) al sur de Quepos, en el Pacífico central, y fue sentido con fuerza en gran parte del territorio nacional.

Las primeras réplicas se sintieron pocos minutos después. La más fuerte, de hecho, ocurrió solo cinco minutos después del evento principal, a las 10:02 p. m. Este movimiento fue de 4 grados y se ubicó 10,8 km al suroeste de Espadilla de Quepos, a una profundidad de 21 km.