Temblor de 5,4 en Osa activó alertas en app del Ovsicori segundos de ser percibido en el Valle Central

El sismólogo Marino Protti aclara que el sistema de alerta no predice el sismo, sino que avisa a los usuarios antes que lleguen las ondas

Por Sebastián Sánchez
Marino Protti explica por qué temblores de Quepos se sienten más fuerte en Valle Central
Marino Protti explicó el origen del temblor de Osa y el funcionamiento del app de alertas del Ovsicori.







