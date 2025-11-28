Sucesos

‘Soy una sobreviviente’: Fundación Rahab cumple 28 años ayudando a víctimas de trata y explotación sexual

Más de 100 mujeres al año llegan a Rahab en busca de ayuda. Este mes la fundación celebra su vigesimoctavo aniversario.

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Caravana contra trata de personas
Desde hace 28 años la Fundación Rahab atiende a mujeres víctimas de trata y explotación sexual. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fundación Rahabtrata de personasexplotación sexual
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.