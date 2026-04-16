Sucesos

Sospechoso habría respondido mensajes desde el Facebook de Junieysis, según expediente

Abogado de la familia de la víctima analizará posible existencia de otros delitos, además del femicidio, como ocurrió en el caso de Nadia Peraza.

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, una tiktoker nicaragüense radicada en Costa Rica, está desaparecida desde el 31 de marzo del 2026. Foto: OIJ
Junieysis Merlo es oriunda de San Juan del Río Coco, en Nicaragua, pero vivía en Costa Rica desde hace diez años. (OIJ/OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
femicidioJunieysis Merlo EspinozaSanta Ana
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.