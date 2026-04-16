Sospechoso habría respondido mensajes desde el Facebook de Junieysis, según expediente

Junieysis Merlo es oriunda de San Juan del Río Coco, en Nicaragua, pero vivía en Costa Rica desde hace diez años.

El sospechoso de asesinar a la joven nicaragüense Junieysis Merlo Espinoza habría ingresado al perfil de Facebook de la joven para comunicarse con un primo de ella, quien a inicios de abril preguntaba por su paradero.

Fue justamente este primo, un hombre de apellidos Espinoza Zúñiga, quien interpuso la denuncia por la desaparición ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 2 de abril, cuando Junieysis llevaba ya dos días sin dar señales.

De acuerdo con el expediente del caso, Espinoza narró a los agentes del OIJ que tenía dos meses de vivir en Costa Rica y un hermano de Junieysis lo contactó para decirle que no sabían nada de la muchacha, quien tenía 29 años.

Ese mismo 2 de abril, el denunciante escribió directamente al perfil de Facebook de su prima, pero quien le respondió por esa vía fue el sospechoso y expareja de la muchacha, un propietario de panaderías de apellidos Ramírez Calvo y de 57 años, quien permanece en prisión preventiva por este caso.

“Yo quería colaborar en la búsqueda de mi prima y Ramírez, con el perfil de Junieysis me respondió ‘Ok dime’”, relató a los oficiales.

El abogado Joseph Rivera defendió a la familia de Nadia Peraza y ahora asumió el caso de Junieysis Merlo. (Natalia Vargas/La Nación)

Consultado sobre este hecho, el abogado de la familia de la joven, Joseph Rivera, indicó que será parte del análisis determinar si en este caso hubo otros delitos además del femicidio, como ocurrió en el caso de Nadia Peraza.

Nadia fue una muchacha asesinada en el Bajo de los Molinos, en San Rafael de Heredia, en febrero del 2024 y cuyo cuerpo apareció en mayo de ese mismo año dentro de una refrigeradora en San Pablo de Heredia.

Por ese caso, el 17 de marzo del 2026, el Tribunal Penal de Heredia dictó 79 años de prisión a Jeremy Buzano Paisano, la expareja de Nadia.

De esos 79 años, se contemplan los 35 años de prisión por el delito de femicidio, así como 11 estafas informáticas bajo la modalidad de delito continuado, que suman 10 años por cada una; sin embargo, bajo las reglas de penalidad del delito continuado, se fija una pena de 20 años.

Además, se le atribuyeron ocho delitos de suplantación de identidad en concurso material, que suman 24 años de prisión. Durante el juicio, se acreditó el delito de suplantación porque el sujeto se hizo pasar por la joven, a través de sus redes sociales, para entorpecer las labores de búsqueda mientras estaba desaparecida.

“Tendremos que ver si aparte del femicidio podrían existir otro delitos similares a los de Nadia Peraza”, afirmó Rivera, quién también defendió a la familia de esta joven.