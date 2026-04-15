Sucesos

Junieysis Merlo habría vivido bajo una red de 12 teléfonos y cámaras espía; OIJ recopiló estas evidencias

De acuerdo con el relato de una testigo, el sospechoso no permitía a la víctima salir de casa sola

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Por Natalia Vargas
Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana.
Junieysis desapareció el 31 de marzo en Santa Ana. (Junieysis Merlo/Facebook)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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