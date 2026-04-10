Crímenes

Así avanza la investigación por la muerte de Junieysis Merlo: OIJ da nuevos detalles

En la investigación por la muerte de Junieysis Merlo, el OIJ revela causa de muerte, hallazgos clave y refuerza hipótesis contra sospechoso detenido.

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Por Yucsiany Salazar
Junieysis Merlo fue asesinada y enterrada a aproximadamente 500 metros de la casa donde vivía con el sospechoso y sus hijas.
Junieysis Merlo fue asesinada y enterrada a aproximadamente 500 metros de la casa donde vivía con el sospechoso y sus hijas. (Junieysis Merlo/Facebook)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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