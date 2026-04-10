OIJ confirma causa de muerte de Junieysis Merlo, hallada en una fosa en Santa Ana

Michael Soto, director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reveló la causa de muerte de Junieysis Adely Merlo Espinoza, una madre nicaragüense de 29 años, que fue encontrada sin vida la madrugada de este jueves 9 de abril en Santa Ana.

El jefe judicial indicó que, tras los resultados de la autopsia, se determinó que Junieysis murió por asfixia.

“Desde el punto de vista técnico científico es asfixia por compresión extrínseca del cuello, es decir, la asfixiaron con las manos”, confirmó Soto tras consulta de La Nación.

El hallazgo de su cuerpo

La principal hipótesis que tienen las autoridades es que fue el día de su desaparición, el pasado 31 de marzo, o días después, que fue sepultada. El caso se maneja como un posible femicidio.

El hallazgo del cuerpo se dio cerca de las 2 a. m. el jueves dentro de una fosa de aproximadamente dos metros de profundidad. La extracción se realizó varias horas después, alrededor de las 4:30 a. m.

“Encontramos en una fosa el cuerpo de una femenina que coincide con las vestimentas de la última vez que fue vista”, indicó Soto en ese momento.

OIJ encontró el cuerpo de Junieysis Adely Merlo Espinoza la madrugada de este 9 de abril. (oij/Cortesía OIJ)

Sospechoso usó hueco excavado en terreno para ocultar a la joven fallecida

La Policía Judicial confirmó que el principal sospechoso es la pareja de la víctima, un hombre de 57 años de apellidos Ramírez Calvo, dueño de panaderías, quien fue detenido en Cartago luego del hallazgo del cuerpo.

“Luego de nuestra investigación inicial, nos informó que iba a estar en Cartago, donde hay unos familiares de él, debido a que no se sentía seguro en la zona”, explicó Soto.

Ramírez Calvo fue detenido por el presunto delito de femicidio. (OIJ/Cortesía)

Según reveló el OIJ, Ramírez contrató maquinaria días antes del crimen para realizar trabajos en un lote y habría utilizado un hueco excavado en el terreno para ocultar el cuerpo de la joven.

De acuerdo con Soto, la investigación inició tras la denuncia recibida el 2 de abril por la desaparición de la víctima, quien fue vista por última vez el 31 de marzo en Santa Ana.

Las diligencias permitieron ubicar un condominio de lujo en dicha localidad, donde la joven residía con su pareja sentimental y sus dos hijas gemelas de cuatro años.

Esta es la entrada del condominio donde residía Junieysis Merlo junto a Ramírez Calvo y sus dos hijas. (Natalia Vargas/Natalia Vargas)

En ese sitio, los agentes detectaron movimientos de tierra realizados el mismo día de la desaparición, lo que permitió localizar un punto específico donde se excavó una fosa de aproximadamente dos metros de profundidad.

Familia pide custodia de las gemelas

Ariel Merlo, hermano de Junieysis confirmó que iniciará las gestiones para obtener la custodia de las dos hijas de la víctima, que actualmente se encuentran bajo la protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

“Nosotros queremos que se haga justicia y que podamos tener la custodia completa de las niñas porque no pueden quedar en manos de nadie más, solamente de nosotros, porque somos la familia y somos quienes debemos cuidar totalmente de ellas”, relató a este medio.