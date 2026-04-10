Crímenes

OIJ confirma causa de muerte de Junieysis Merlo, hallada en una fosa en Santa Ana

OIJ revela la causa de muerte de Junieysis Merlo, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una fosa

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Por Yucsiany Salazar
Junieysis Merlo
Junieysis Merlo (cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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