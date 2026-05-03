Sucesos

Sospechoso de golpear a jueza enfrentará juicio por agredir y amenazar a un matrimonio

Otras vecinas denuncian que durante 15 años el imputado ‘las ha acosado, amenazado y agredido’

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Por Christian Montero
El sospechoso de agredir a una jueza (camiseta blanca), protagonizó tiempo atrás un altercado con vecinos. El hombre denunció la instalación de cámaras de vigilancia en el residencial. Funcionarios de ESPH removieron los dispositivos.
Tiempo atras, el sospechoso de agredir a una jueza (camiseta blanca), protagonizó un altercado con vecinos. El hombre denunció la instalación de cámaras de vigilancia en el residencial. Funcionarios de ESPH removieron los dispositivos. (Foto: cortes/Foto: cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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