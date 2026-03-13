Sucesos

Sospechoso de asesinar a Nadia Peraza declarará en el juicio, pero su abogado pone una condición

Jeremy Buzano Paisano tiene 27 años y es el único imputado en el caso del femicidio de Nadia Peraza, su expareja y madre de su hija

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
02-03-2026. Juicio de Nadia Peraza - Tribunales de Heredia
Jeremy Buzano Paisano ingresa a la sala cuatro de los Tribunales de Heredia custodiado por dos oficiales de la Unidad de Cárceles del OIJ. (Natalia Vargas/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nadia Perazafemicidio de Nadia PerazaJeremy Buzano Paisano
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.