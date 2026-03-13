Sospechoso de asesinar a Nadia Peraza declarará en el juicio, pero su abogado pone una condición

Jeremy Buzano Paisano ingresa a la sala cuatro de los Tribunales de Heredia custodiado por dos oficiales de la Unidad de Cárceles del OIJ.

El único sospechoso de asesinar a Nadia Peraza, Jeremy Buzano Paisano, declarará en la recta final del juicio, el lunes 16 de marzo, de acuerdo con su abogado, José Francisco Herrera.

Desde que inició el debate, el 18 de febrero, Buzano se abstuvo de declarar. Solamente se le escuchó durante el reconocimiento en esa primera audiencia.

Entonces aseguró no saber por qué lo convocaron al debate y rechazó los 21 delitos que le imputa el Ministerio Público. Además, declaró ser adicto a la cocaína, la marihuana y al licor y dijo que trabajaba en construcción, donde ganaba ¢800.000 al mes.

Agregó que no terminó sus estudios porque tuvo problemas cuando estaba en custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Buzano llega a cada audiencia custodiado por dos agentes de la Unidad de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial y se mantiene en silencio, usualmente cabizbajo. En ocasiones, moviendo sus pies, algo inquieto.

Buzano Paisano es el padre de la única hija de Nadia, hoy de cuatro años. (John Duran/John Durán)

Este viernes, su abogado confirmó que el joven hablará ante el Tribunal después de que culmine el testimonio de la última testigo aportada por el Ministerio Público para este contradictorio.

Herrera; sin embargo, confirmó que solicitará que el imputado solo responda preguntas de la defensa y no del representante de la Fiscalía, de la parte querellante o del Tribunal.

Dijo que lo pedirá así porque él, como su defensor, “no lo puede exponer tanto”, pues las preguntas que eventualmente le dirijan las otras partes “lo podrían confundir”.

“Lo que quiero es que la declaración venga direccionada a solo una parte que yo quiero que él demuestre”, dijo Herrera.

Familiares de Nadia piden justicia. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Hay una serie de situaciones donde a la persona le pueden hacer preguntas, no las comprende, puede contestar cosas que no son lo que uno necesita y yo prefiero que sea solo para mí”, agregó.

El juicio por este femicidio se encamina a la etapa de conclusiones y, para finales de la otra semana o inicios de la siguiente, se podría conocer ya la sentencia.

En la acusación, el Ministerio Público sostiene que Buzano Paisano habría asesinado a Nadia dentro de su apartamento en Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia. En apariencia, el imputado desmembró a esta joven y almacenó sus restos en envases plásticos, trozos de tela y bolsos, que mantuvo dentro de una refrigeradora.

Además, habría utilizado la tarjeta bancaria de Nadia luego de su muerte y suplantado su identidad para hacer pensar a sus allegados que estaba bien y entorpecer las labores de búsqueda.