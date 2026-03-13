Sucesos

Juicio por femicidio de Nadia Peraza entra en la recta final; esto es lo que falta

El sospechoso de cometer el crimen declararía por primera vez el lunes 16 de marzo

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Juicio Nadia Peraza
Familiares de Nadia Peraza han llegado a la barra de público pidiendo justicia por la joven. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Femicidio de Nadia PerazaNadia PerazaOIJJeremy Buzano Paisanojuicio de Nadia Peraza
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.