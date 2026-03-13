Juicio por femicidio de Nadia Peraza entra en la recta final; esto es lo que falta

Familiares de Nadia Peraza han llegado a la barra de público pidiendo justicia por la joven.

El juicio por el femicidio de Nadia Peraza, que inició el 18 de febrero, estaba previsto para extenderse por dos meses debido a la cantidad de testigos aportados por el Ministerio Público. Sin embargo, finalizará mucho antes de lo esperado.

Durante la audiencia de la mañana de este viernes, el Tribunal escuchó el testimonio de la penúltima testigo y el lunes 16 de marzo se espera la declaración de la última perito, la médico forense que llevó a cabo la autopsia de Nadia.

Con ella se completará la lista de 30 testigos que, uno a uno, han rendido testimonio en los Tribunales de Heredia, entre ellos la madre de Nadia, tíos, compañeros de trabajo de la joven, dos exparejas, agentes de la Policía Judicial y otros.

El juicio de Nadia inició el 18 de febrero y estaba previsto para extenderse hasta el 17 de abril. (John Duran/John Durán)

Este viernes, el Tribunal incorporó parte de la prueba documental y material de este juicio. Poco antes del mediodía, Hanzel Araya, el juez que preside, afirmó que está previsto que el lunes se termine de incorporar lo faltante.

Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia, estimó que las conclusiones podrían llevarse a cabo el martes o el miércoles de la otra semana y que es posible escuchar una sentencia el viernes 20 o el lunes 23 de marzo.

Desde que inició el juicio, Buzano Paisano se ha abstenido de declarar. Su abogado, Francisco Herrera, confirmó que el joven brindaría su testimonio el lunes, tras la declaración de la médico forense. Por su parte, Herrera aseveró que ya tienen listas sus conclusiones.