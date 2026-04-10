Sospechoso de asesinar a Junieysis Merlo pasará un año en prisión preventiva

Un sujeto de apellidos Ramírez Calvo, de 57 años, único sospechoso de asesinar a la nicaragüense Junieysis Merlo pasará un año en prisión preventiva. Así lo informó la tarde de este viernes el Ministerio Público.

Ramírez era la pareja de Merlo desde hace ocho años y juntos tuvieron gemelas, hoy de cuatro años.

Este hombre habría asfixiado a Merlo y luego la habría enterrado en una fosa que se ubicó a al menos 500 metros de la vivienda de ambos, situada en un condominio en Salitral de Santa Ana. La joven estaba desaparecida desde el 31 de marzo y el caso se maneja como un posible femicidio.

El hallazgo del cuerpo se dio cerca de las 2 a. m. el jueves y la extracción se realizó varias horas después, alrededor de las 4:30 a. m.

Tras los resultados de la autopsia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este viernes que la causa de muerte fue asfixia. “Desde el punto de vista técnico científico es asfixia por compresión extrínseca del cuello, es decir, la asfixiaron con las manos”, indicó el director a. i. de la Policía Judicial Michael Soto, tras consultas de La Nación.

Según reveló el OIJ, Ramírez contrató maquinaria días antes del crimen para realizar trabajos en un lote y habría utilizado un hueco excavado en el terreno para ocultar el cuerpo de la joven.

Este sujeto es propietario de al menos seis panaderías y figura en la junta directiva de cinco sociedades anónimas, tres de ellas dueñas de tres lotes situados dentro de la urbanización donde se realizó el hallazgo del cuerpo.

El padre de la joven, Maximiliano Merlo, y el hermano de ella, Ariel Merlo, narraron a este medio que el hombre era agresivo con Junieysis. Ella incluso acudió al Juzgado Contravencional de Santa Ana en marzo del 2025 para solicitar medidas de protección en contra de Ramírez.