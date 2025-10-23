Sucesos

Sismo de 5 grados que sacudió Costa Rica este miércoles no guarda relación con el registrado el martes en Quepos, según el Ovsicori

Temblor ocurrió a las 9:43 p. m. y el epicentro fue tres km al oeste de Bahía Ballena, en Osa

Por Juan Fernando Lara Salas
Fuerte sismo la noche de este miércoles







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

