Sigue saliendo droga de puertos de Costa Rica: Bélgica decomisa más de 100 kilos de cocaína en piñas

El Servicio Público Federal de Finanzas de Bélgica informó del decomiso de 141 kilogramos de cocaína en el puerto de Amberes. Dos de los cargamentos, de 59,98 y 46,78 kilos (106,76 kg), estaban ocultos en un contenedor con piñas procedentes de Costa Rica.

El decomiso ocurrió el pasado domingo 11 de enero. Un tercer cargamento, con 34,42 kilogramos de cocaína, fue localizado en un contenedor con plátanos procedentes de Colombia.

Las autoridades belgas anunciaron que la droga será destruida.

Bélgica anuncia el decomiso de droga proveniente de Costa Rica. (Servicio Público Federal de Finanzas de Bélgica/Cortesía)

En octubre pasado, el Ministerio Público de Países Bajos anunció que la Aduana de ese país descubrió 583 kilos de cocaína y tres kilos de metanfetamina en un contenedor que contenía una enorme máquina de acero. El cargamento procedía de Costa Rica.

En diciembre anterior, España decomisó más de dos toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, provenientes de Costa Rica, según informó el medio Europa Sur.

Costa Rica ocupa el puesto 16 entre 193 países en tráfico de cocaína, según el Índice Global de Crimen Organizado divulgado el 10 de noviembre en Ginebra, Suiza.