Sucesos

Sigue saliendo droga de puertos de Costa Rica: Bélgica decomisa más de 100 kilos de cocaína en piñas

Autoridades belgas anunciaron que la droga será destruida

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Puerto de Amberes
Puerto de Amberes, en Bélgica. (Imagen con fines ilustrativos). (Rudmer Zwerver / Creative Nature)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
drogacocaínaBélgica
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.