Siete años en fuga: Detienen a sospechoso de asesinar a profesora de artes plásticas en Guápiles

Siete años después del homicidio de una profesora de Artes Plásticas identificada como Margarita Flores Castro, agentes del Organismo de Investigación Judicial de Guápiles, en Pococí detuvieron a su esposo, el principal sospechoso de quitarle la vida.

Se trata de un hombre de apellidos Venegas Villalobos, de 54 años, quien aparentemente era guarda de seguridad en 2018, cuando se reportó el crimen.

Venegas fue capturado en vía pública en Buenos Aires de Puntarenas, este martes. En apariencia, tras siete años en fuga, había formado ya un nuevo núcleo familiar.

El homicidio de Margarita, vecina de la Rita de Pococí, ocurrió el 16 de octubre a eso de las 3 p. m. En apariencia, la mujer viajaba con Venegas a bordo de un vehículo, cuando el hombre la atacó con un arma blanca.

Margarita Flores Castro, profesora de artes plásticas que fue asesinada aparentemente por su esposo. (Margarita Flores Castro, profesora de artes plásticas que fue asesinada aparentemente por su esposo William Venegas Villalobos. Foto tomada de Facebook)

Se presume que luego del ataque, Venegas dejó a la mujer tirada en el centro de Guápiles, 300 metros al norte del cementerio de la localidad. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre se dio a la fuga.

Un taxista que transitaba por la zona fue quien encontró a Margarita gravemente herida. La mujer fue trasladada al hospital de Guápiles y minutos después de su ingreso fue declarada sin signos vitales.

En aquel momento, el Ministerio de Seguridad Pública indicó que fue una de las hijas de la víctima quien señaló a su papá como el principal sospechoso de cometer el crimen.

El día siguiente, Marisel Rodríguez, vocera del Organismo de Investigación Judicial, detalló que la hija de la mujer llamó a su padre para contarle lo sucedido y él solo le pidió perdón. Desde entonces, las autoridades intentaron dar con Venegas, pero no tuvieron éxito.

El OIJ difundió la imagen del sospechoso de matar a la maestra. (Margarita Flores Castro, profesora de artes plásticas que fue asesinada aparentemente por su esposo William Venegas Villalobos. Foto OIJ)

Desde el día de los hechos, las autoridades difundieron la fotografía del sospechoso y, el 26 de octubre de ese mismo año trascendió que había abandonado el vehículo en la comunidad de Tujankir 2, en Katira de Guatuso, Alajuela.

Alguno vecinos narraron a las autoridades que el sujeto llegó a la zona en busca de un sitio para dejar el vehículo y un lugareño le ofreció espacio en su propiedad. Poco después, el sospechoso indicó al dueño de la propiedad que buscaría un amigo y no regresó.

Tras la detención de Venegas, fuentes confirmaron a este medio que las autoridades tenían pleno conocimiento de que personas allegadas al hombre lo escondieron durante los últimos años.