Si va a transitar por la ruta 32, debe hacerlo antes de esta hora

Tras una nueva inspección realizada la mañana de este domingo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes habilitó el paso de todo tipo de vehículos por la ruta 32.

La carretera permanecerá abierta hasta las 6 p. m., solo si las condiciones climáticas lo permiten. La institución advirtió de que, en caso de llover, se realizará el cierre inmediato de la ruta por motivos de prevención.

El monitores se mantendrá durante el día y la noche, por seguridad de los conductores que transitan por la carretera, que comunica la provincia de Limón con la capital.

La precauciones se toman luego de que la vía permaneció cerrada por casi 12 días. En principio, el cierre se dio por la inestabilidad de un talud a la altura del kilómetro 31, donde fue necesario dinamitar una enorme roca que representaba un riesgo para los conductores.

Durante una inspección la mañana del sábado, se hallaron deslizamientos en distintos puntos producto de las lluvias que han persistido en la zona montañosa.