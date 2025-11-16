Sucesos

Si va a transitar por la ruta 32, debe hacerlo antes de esta hora

La ruta fue habilitada este domingo con restricción horaria

Por Natalia Vargas
Zurquí ruta 31 voladura de enorme roca
MOPT habilita el paso por la ruta 32. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

