MOPT reabre la ruta 32 con esta restricción de horario

El paso por la ruta 32 se habilitó la tarde de este sábado.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la reapertura del paso por la ruta 32, luego de que la carretera permaneció 12 días cerrada.

La institución confirmó la habilitación de la ruta entre las 6 a. m. y las 6 p. m. si las condiciones climáticas lo permiten. Sin embargo, en caso de presentarse lluvias, se realizará el cierre preventivo de inmediato.

“La ruta permanecerá habilitada para todo tipo de automotor. (...) Se informa que el monitoreo de la ruta se mantendrá durante el día y la noche, con el fin de evaluar continuamente su condición”, informó el departamento de prensa del MOPT.

Efraím Zeledón, ministro del MOPT, recomendó a los conductores transitar con cautela, ya que las lluvias continúan y “el clima es bastante complicado”.

El viernes, la institución había anunciado que la ruta se habilitaría “de forma controlada” en ese mismo rango de horas, con monitoreo constante, y que la normalización del tránsito se aplicaría una vez que las condiciones del clima lo permitieran.

No obstante, luego de una inspección realizada la mañana de este sábado, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que los colaboradores se encontraron árboles caídos y derrumbes en varios puntos de la carretera, producto de las lluvias que persisten en la zona montañosa de la vía.

Por ello, la habilitación del paso se pospuso para su valoración durante la tarde. Al finalizar este sábado, la ruta 32, que comunica Limón con la capital, acumulaba 12 días cerrada.

En principio, el cierre se dio por la inestabilidad de un talud a la altura del kilómetro 31, donde fue necesario dinamitar una enorme roca que representaba un riesgo para los conductores. La explosión controlada se llevó a cabo el pasado miércoles.

Desde entonces, el MOPT trabaja en remover el material que cayó tras la destrucción de la roca y que se continuó precipitando los días posteriores.