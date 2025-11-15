Sucesos

MOPT reabre la ruta 32 con esta restricción de horario

Esta importante carretera cumplía este sábado 12 días de cierre

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Ruta 32 San José Limón
El paso por la ruta 32 se habilitó la tarde de este sábado. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ruta 32reabre
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.