“Vea, no hay una pastilla, no hay una crema, no hay una pomada que el Ministerio de Seguridad tenga la cura. Repito, esto no es de policía, esto es una cuestión de país. Y no es una cuestión de un mes o dos meses, es una cuestión de inversión de años y si el país no entiende lo que está pasando, vamos a estar en problemas. Yo lo dije en el 2014 cuando hablé del tema, viene el crimen organizado y nos va a agarrar con los pantalones abajo. Y desgraciadamente nos agarró con los pantalones abajo y ahora estamos pagando por ello. Por que no se invirtió lo que tuvo que haberse invertido”, sentenció el exministro.