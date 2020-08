Sobre esto, la directora de la PCF mencionó: “En el tema judicial yo no me podría meter por qué el fiscal o el juez determinó que no va a haber sentencia o si le hicieron alguna medida alterna, ahí habría que ver de los casos cuántos fueron sentenciados y cuántos fueron por medida alterna. Pasa lo mismo con los delitos de propiedad intelectual, muchísimos de los casos no van a pena privativa de libertad porque la idea no es esa.