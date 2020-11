“Le pedí que por favor se calmara, que no le hiciera nada a la computadora. Le recordé que era del trabajo. Me la arrebató de las manos, me amenazó. Me dijo que si quería me la despedazaría, que si no le daba la clave me iba a matar. En eso abrió la puerta, salió de la casa con la computadora, la pateó y la pegó contra la tapia en varias ocasiones”.