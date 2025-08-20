Sucesos

Sala III tramita cifra histórica de causas contra miembros de supremos poderes

Ingreso de expedientes a Sala Tercera se disparó en últimos dos meses

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
La Sala III ya acumula 69 expedientes en el 2025 contra funcionarios de supremos poderes. (JORGE CASTILLO)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sala TerceraSupremos poderesPoder Judicial
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.