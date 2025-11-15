Sucesos

Ruta 32: MOPT toma nueva decisión sobre reapertura de la carretera

La vía estaba prevista para abrir la mañana de este sábado, si las condiciones climáticas lo permitían

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Además de limpiar el deslizamiento las autoridades tienen que hacer un análisis del terreno. Foto MOPT.
MOPT identificó deslizamientos en varios puntos de la carretera. (Imagen con files ilustrativos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 32aperturaMOPTderrumbesclima
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.