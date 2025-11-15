Ruta 32: MOPT toma nueva decisión sobre reapertura de la carretera

Luego de una inspección realizada la mañana de este sábado, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que se encontraron árboles caídos y derrumbes en varios puntos de la carretera, producto de las lluvias que persisten en la zona montañosa de la vía.

El viernes, la institución había anunciado que la ruta se habilitaría “de forma controlada” de 6 a. m. a 6 p. m., con monitoreo constante, y que la normalización del tránsito se aplicaría una vez que las condiciones del clima lo permitieran.

No obstante, la inspección de esta mañana obligó a suspender la reapertura y la fecha de habilitación permanece desconocida, pues depende de la evolución del clima.

Al finalizar este sábado, la ruta 32, que comunica Limón con la capital, acumularía su doceavo día cerrada. En principio, el cierre se dio por la inestabilidad de un talud a la altura del kilómetro 31, donde fue necesario dinamitar una enorme roca que representaba un riesgo para los conductores.

El viernes continuaban los trabajos de remoción del material que cayó tras la destrucción de la roca.