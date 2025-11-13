Ruta 32: MOPT da nuevo reporte luego de volar una roca gigante

Maquinaria del MOPT continuará con la limpieza de la ruta 32 tras voladura de roca.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó de que su maquinaria continuará trabajando durante la noche en la ruta 32, realizando labores de limpieza tras la voladura de una roca gigante.

Los equipos permanecerán en el sitio hasta restablecer por completo el paso vehicular.

A las 4:30 p.m. se completaron las labores de dinamitado en la roca de más de 2.000 toneladas.

Detonan enorme piedra en la ruta 32

Para dinamitar la piedra, fue necesario realizar30 perforaciones donde se colocó la voladura utilizada para las explosiones controladas en la roca.

“El clima no nos permitió avanzar más rápido, pero lo logramos, fue una detonación exitosa y de inmediato inician las labores de limpieza y recolección para abrir el paso lo más pronto posible”, aseguró Efraím Zeledón, jerarca de Obras Públicas, que estuvo presente al momento de la explosión.

Originalmente, el MOPT tenía previsto ejecutar la maniobra en horas de la mañana; sin embargo, durante todo este miércoles, la lluvia y neblina afectaron el avance de las labores de preparación.

Con esto, lo que se buscaba era fisurar la piedra desde su base, mediante explosivos industriales, para generar que por su mismo peso y la fuerza de gravedad, la piedra colapsara en bloques de forma segura.

El paso del cerro Zurquí, entre el peaje y el cruce hacia Río Frío, se encuentra cerrado desde el pasado lunes 3 de noviembre, cuando se presentó por primera vez la caída de material rocoso en ese punto de la carretera.