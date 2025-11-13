Sucesos

Ruta 32: MOPT da nuevo reporte luego de volar una roca gigante

El paso está cerrado desde el 3 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Maquinaria del MOPT continuará con la limpieza de la ruta 32 tras voladura de roca.
Maquinaria del MOPT continuará con la limpieza de la ruta 32 tras voladura de roca. (MOPT/MOPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ruta 32rocaMOPT
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.