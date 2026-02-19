Randall Zúñiga alega que director de ¡OPA! convirtió a denunciantes en ‘objetos para el rating’

El director suspendido del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, presentó este jueves, ante la Fiscalía del Colegio de Periodistas (Colper), una ampliación de su denuncia en contra del comunicador Douglas Sánchez Jiménez, director de Central Noticias del canal ¡OPA!

Zúñiga señala a Sánchez de actuar como “guionista de una historia” para afectar su imagen pública, mediante una serie de reportajes publicados en octubre del año pasado, cuando el jefe policial fue denunciado penalmente por presuntas violaciones.

En simultáneo, se le abrió una causa administrativa pues se indaga si él habría compartido con varias mujeres información sobre reuniones que sostuvo con altos jerarcas, su participación en futuros allanamientos y la ubicación de estos en tiempo real.

Randall Zúñiga entregó en el Colper un documento en el que señala presuntas alteraciones en la línea de tiempo de los mensajes presentados por el medio, para simular filtraciones de operativos policiales.

Según afirma, el canal mostró una ubicación en tiempo real enviada a las 07:42 a. m. como si fuera un aviso previo para un allanamiento por narcotráfico que ya se había ejecutado a las 6 a. m. de ese mismo día. Zúñiga sostiene que “la yuxtaposición visual de imágenes sin explicar la secuencia cronológica real genera una narrativa sugestiva que no se sostiene frente a la línea temporal objetiva de los hechos”.

La denuncia también cuestiona la publicación del 15 de diciembre de 2025, donde ¡OPA! informó que la Inspección Judicial había pedido el despido de Zúñiga por faltas graves y, para refutarlo, Zúñiga adjuntó una declaración del Tribunal de la Inspección Judicial en la que la entidad aclara que “no ha remitido ningún informe definitivo a la Corte Plena”.

Randall Zúñiga presentó capturas de pantalla de publicaciones en las que se cuestiona haber filtrado información a mujeres que lo denunciaron por presunta violación. (Foto: captura de /Foto: captura de pantalla)

Adicionalmente, el funcionario reclama la exhibición en televisión de recetas médicas a su nombre, en las que se detalla la prescripción de medicamentos como el Cialis, lo cual califica como una “grave infracción al deber ético”, pues esa información carece de vinculación o relevancia para el reportaje.

Uno de los apartados de la denuncia se fundamenta en un informe de la sección de Cibercrimen, en el que se documenta la existencia de un chat de WhatsApp denominado “Hermanas de Leche”, integrado por Sánchez y las mujeres que denunciaron a Zúñiga.

Según la transcripción citada en el documento, el 21 de octubre de 2025, a las 3:51 p. m., el periodista habría escrito en el grupo: “Ahora que tal si lo citamos en un tipo motel?” y agregó “Le montamos la cama y le ponemos un fijo?”.

Minutos después, solicitó buscar la forma de que Zúñiga emitiera declaraciones sobre el presidente de la República y la diputada Pilar Cisneros.

Para Zúñiga, en este escenario el comunicador incitó la figura de “agente provocador”.

A partir de estas comunicaciones, además cuestiona el actuar del periodista frente a las denunciantes, argumentando que proponerles contactar a su supuesto agresor sexual “no solo las expone emocional y psicológicamente, sino que puede colocarlas en una situación de riesgo y presión indebida”.

Zúñiga argumenta que las prácticas evidenciadas en el chat buscan generar contenido televisivo a costa de las involucradas. En el escrito subraya que “la protección de las víctimas no se agota en resguardar su identidad”, sino que exige evitar acciones donde, para ganar “puntos en el rating, las mujeres aquí dejan de ser sujetos de derecho y se convierten en objetos para legitimar una narrativa construida por el comunicador”.

Días atrás, durante uno de sus programas, Douglas Sánchez calificó las publicaciones de los medios, sobre sus mensajes, como una “defensa” del director de la Policía Judicial. Los artículos se fundamentan en un informe de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ.

“Yo no tengo que ser la noticia de todo este caso (...), declaró.