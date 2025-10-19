¿Qué pasó con los árboles en Ochomogo sobre autopista Florencio del Castillo? Fotos y videos

Los trabajos de limpieza del autopista Florencio del Castillo comenzaron a las 6 a. m.

Las fuertes lluvias y vientos de este sábado y madrugada del domingo se trajeron abajo cuatro árboles de las jardineras del autopista Florencio del Castillo en Ochomogo, frente a Recope.

Rótulos indicativos de tránsito también fueron derribados.

Desde las 6 a. m. de este domingo, trabajadores de la empresa Hermanos Jiménez estuvieron cortando en trozos los troncos y las ramas de los árboles para removerlos y limpiando la carretera.

El paso de vehículos estuvo regulado durante unas horas para realizar estas labores.

Las labores de limpieza consistieron en cortar los árboles en trozos para luego colocarlos en un camión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las condiciones de aguacero con tormenta eléctrica podrían reanudarse este domingo.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán dominadas por un patrón húmedo e inestable.

Lluvias y vientos derribaron árboles en Ochomogo

Esta situación provocará precipitaciones generalizadas en distintas regiones del país, acompañadas de tormentas eléctricas en varios sectores, especialmente durante la tarde.

De acuerdo con el IMN, en las zonas urbanas y montañosas se mantiene el riesgo de deslizamientos e inundaciones, debido a los suelos altamente saturados por varios días consecutivos de precipitaciones.

Este es uno de los árboles que cayó en la autopista Florencio del Castillo, en Ochomogo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los meteorólogos indicaron que estas condiciones lluviosas y de tormenta se deben a un alto contenido de humedad en el ambiente y a la persistencia de factores que favorecen el desarrollo de nubosidad convectiva. Se recomienda extremar precauciones a quienes viven en zonas vulnerables.