Lluvias e inundaciones provocan cierres temporales de calles en Ochomogo y La Unión

Las fuertes lluvias de la tarde de este sábado provocaron la salida de ríos, inundaciones y el cierre temporal de calles en La Unión y Ochomogo, en la provincia de Cartago.

Por ejemplo, un video que circula en varios perfiles de redes sociales muestra cómo se inhabilitó uno de los puentes que pasa por debajo de la carretera Florencio del Castillo, específicamente entre La Carpintera y San Vicente.

LEA MÁS: Fuertes lluvias y torbellino causan estragos en Cartago

Otros han mostrado cómo el agua en las calles impedía el paso de vehículos. Fotografías compartidas también hacen ver caída de tapias. Esta situación llevó al cierre de vías de forma temporal para realizar labores de limpieza.

Lluvias causaron desborde de ríos y colapso de carreteras en Ochomogo y La Unión

Cristian Torres, alcalde de La Unión, indicó que entre los sectores afectados están residencial La Carpintera, Barrio La Cruz, Río Azul y Santiago del Monte.

“En La Carpitera estamos realizando la limpieza correspondiente con funcionarios municipales y maquinaria municipal para poder colaborar lo más pronto posible en la apertura de la vía”, destacó.

Los trabajadores hicieron labores de limpieza en las diferentes calles de los cantones. (Keyna Calderón/Keyna Calderón para LN)

La Cruz Roja y funcionarios de Bomberos también están en el área afectada para ayudar a las personas.

Las autoridades solo reportan daños materiales; hasta el momento no se reportan personas heridas.

La municipalidad pidió a las personas reportar emergencias al 911.

Colaboró la corresponsal Keyna Calderón