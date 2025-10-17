¿Hasta cuándo va a llover? Esta es la proyección del IMN sobre el fin de temporada de lluvias en Costa Rica

Cielos nublados y lluvias marcarán cierre de temporada húmeda en Costa Rica. Imagen del casco urbano en San José. Fotografia:

Costa Rica se aproxima a un cierre de la temporada lluviosa 2025 con tránsito lento a la estación seca de 2026, según explicó este viernes Karina Hernández, meteoróloga especializada en climatología del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

De acuerdo con Hernández, para el trimestre comprendido entre noviembre de 2025 y enero de 2026, se prevén condiciones excedentes de lluvia en toda la vertiente del Pacífico.

Aunque estas zonas entrarán formalmente en su época seca, la transición será más prolongada de lo normal, por lo que durante noviembre y parte de diciembre se esperan escenarios de precipitación ligeramente superiores a lo habitual.

“La salida de la época lluviosa será más retrasada de lo usual en estas regiones, lo que implica que los primeros meses de la estación seca aún puedan registrar lluvias. Entonces va a ser una transición pasada por agua, es decir, más lluviosa de lo normal”, advirtió Hernández.

Conforme su exposición, si en Costa Rica es costumbre que, en ciertos años, empieza la época seca de manera completa (deja de llover del todo), esta vez no.

“Incluso para diciembre, todavía se prevén condiciones lluviosas en regiones donde ya debería estar establecida su época seca y justamente acompañado de esto de que vamos a seguir teniendo eventos lluviosos en verano”, recalcó.

Temporada de huracanes

En contraste, el resto del país, incluyendo la zona norte y la vertiente del Caribe, registrará condiciones normales, aunque en la zona norte se podrían observar excedentes de hasta un 10% en las lluvias allí. Por su parte, la vertiente caribeña cerrará con condiciones cercanas a la normalidad, e incluso podría presentar déficit de lluvias en noviembre.

En términos de temperatura, Hernández señala que se espera un comportamiento dentro de lo normal, con variaciones de hasta 2,5 °C más cálidas o más frías respecto a lo habitual.

La meteoróloga agregó que la temporada de huracanes en la cuenca atlántica ha sido un poco más activa de lo normal este año. Hasta el 14 de octubre de esta semana, se habían registrado 12 sistemas nombrados: ocho como tormentas tropicales, uno como huracán menor y tres como huracanes mayores.

“Aún quedan algunos sistemas por formarse hasta completar el pronóstico de entre 14 y 16 sistemas nombrados para la temporada”, indica Hernández.

Además, se han contabilizado 38 ondas tropicales, de las cuales 30 han afectado directamente el territorio nacional, principalmente durante setiembre.

Hernández enfatizó que las ondas tropicales son normales en esta época y seguirán registrándose, aunque no todos los sistemas llegarán a afectar el país de forma significativa.