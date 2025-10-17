Noche de inundaciones en Guanacaste: Cruz Roja evacuó a 42 personas

La Cruz Roja Costarricense mantiene desplegados sus equipos de socorro en varios sectores de Guanacaste, tras las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento de ríos y múltiples inundaciones durante la tarde y noche de este jueves y que obligaron a evacuar a residentes allí.

Hasta el momento, la institución ha atendido 67 incidentes por inundación en diferentes cantones de la provincia y el Valle Central desde este jueves.

Los aguaceros más fuertes se registraron en Nicoya, Santa Cruz, Carrillo y La Cruz en la provincia guanacasteca, donde se reportan comunidades aisladas y daños en infraestructura vial.

En Nicoya, las comunidades de Curime, San Martín, Fortuna, Sámara y Qiriman presentaron anegamientos en viviendas y carreteras.

En Carrillo (Filadelfia) y Cuajiniquil de La Cruz, se reporta el colapso de sistemas de alcantarillado y el desbordamiento de ríos y quebradas, lo que ha afectado varias rutas.

La Cruz Roja informó que, hasta la noche de este jueves, 42 personas habían sido evacuadas en distintos puntos de Santa Cruz: 17 en Curimén, 25 en Casitas y una en Paraíso.

Las labores más recientes se concentraron en el distrito 27 de Abril, donde un río se desbordó y dejó a varias personas aisladas entrada la noche.

La Benemérita indicó que se mantiene en estado de alerta y vigilancia, ante la posibilidad de que las lluvias continúen y provoquen nuevos incidentes.