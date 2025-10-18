Fuertes lluvias y torbellino causan estragos en Cartago

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, informó que las fuertes lluvias de las últimas horas, así como un pequeño torbellino, provocaron estragos en las localidades de La Angelina, Quircot, Ochomogo y parte de La Lima, todo esto en la Vieja Metrópoli.

Según el gobernante cartaginés, el torbellino destechó dos viviendas en Turrusal.

“Las lluvias generaron desbordamiento de quebradas y la caída de un árbol”, agregó Redondo.

Un carril de la autopista Florencio del Castillo tuvo que cerrarse a causa del desbordamiento de una quebrada cerca de embutidos Salqui.

Quebradas se desbordaron debido a las incesantes lluvias. (Facebook Mario Redondo/Facebook Mario Redondo)