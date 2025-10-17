Municipalidad de Cartago anuncia demolición de edificaciones que invaden el río Taras; dueños serán notificados

Imagen del río Taras, en Cartago, el cual suele generar inundaciones cuando se desborda.

La Municipalidad de Cartago anunció, la mañana de este viernes, que intervendrá el río Taras para remover escombros, limpiar sedimentos y retirar piedras, con el fin de mitigar el riesgo de inundaciones y deslizamientos. Además, advirtió de que procederá con la demolición de edificaciones que hayan invadido el espacio del cauce.

Las labores por parte del ayuntamiento empezarán mañana sábado, a las 7 a. m.

“La maquinaria de la Municipalidad de Cartago ingresará a limpiar el cauce del río Taras en la Lima. Esta es una zona que ha venido acumulando sedimentos que lamentablemente ha originado problemas en otras oportunidades y estas acciones ahora son más complicadas que antes, porque no tenemos un decreto de emergencia que nos permita ingresar al río sin autorización. Nos exige seguir varios trámites de permisos”, dijo Mario Redondo, alcalde de Cartago.

Agregó: “En este lugar, también se están notificando a las personas que han invadido el margen del río para efectos de que proceda con el retiro correspondiente o, si no, se realizarán las demoliciones de las construcciones que están invadiendo el cauce del río".

¿Qué labores se realizarán?

Según el municipio los trabajos a realizar son los siguientes:

Retiro de sedimentos acumulados como tierra, piedras y materiales arrastrados por el río.

acumulados como tierra, piedras y materiales arrastrados por el río. Remoción de escombros y desechos sólidos que obstruyen el flujo natural del agua.

que obstruyen el flujo natural del agua. Despeje de vegetación invasiva que limita la capacidad hidráulica del cauce.

invasiva que limita la capacidad hidráulica del cauce. Estabilización de taludes y márgenes del río para reducir el riesgo de deslizamientos.

para reducir el riesgo de deslizamientos. Inspección y limpieza de alcantarillas y canales de desagüe cercanos al sector.

La limpieza se realizará con el visto bueno de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).