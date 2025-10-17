Sucesos

Municipalidad de Cartago anuncia demolición de edificaciones que invaden el río Taras; dueños serán notificados

Este sábado darán inicio obras de limpieza del cauce para minimizar el riesgo de inundaciones

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
21/10/2024 Taras, Cartago. El paso por el puente sobre el río Taras está habilitado y no hay mayor problema para transitar por el lugar. Este lunes los conductores encontraron el paso por ese sector abierto e incluso bien asfaltado e incluso un carril doble para poder salir de Cartago con toda normalidad. Entretanto, todo está dispuesto para que en los próximos días se coloque un puente bailey mientras se construye un puente nuevo. Foto: Rafael Pacheco Granados
Imagen del río Taras, en Cartago, el cual suele generar inundaciones cuando se desborda. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TarasLa LimaCartagoMario Redondo
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.