Así se ve este martes el tramo socavado del proyecto Taras–La Lima, en Cartago

Grietas en el sector del deslizamiento ocurrido en el proyecto Taras-La Lima.

Las intensas lluvias del pasado domingo 12 de octubre causaron caída de material y desprendimiento de asfalto en uno de los carriles de ascenso del proyecto Taras-La Lima, en el sentido Cartago–San José.

El incidente ocurrió cerca de la intersección de Taras, unos 300 metros hacia Ochomogo, en la zona donde se desarrollan las obras de ampliación vial.

Dos días después, este martes, se observan grietas en el paredón de este tramo de carretera, cerca del plantel de Recope (Cartago-San José), así como desprendimiento de material.

El pasado domingo 12 de octubre ocurrió un deslizamiento en el sector de Taras-La Lima. (Keyna Calderón Masís/La Nación)

Según videos facilitados por la Municipalidad de Cartago, parte del pavimento colapsó debido a la saturación del terreno por las lluvias.

“Nos tiene asustados por la posibilidad de una caída de la vía”, expresó ese día el alcalde cartaginés, Mario Redondo, quien señaló que el desprendimiento se registró en los carriles de ascenso

Redondo explicó que lo sucedido fue atendido de inmediato por la Unidad Ejecutora Taras-La Lima del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El desprendimiento de material en el proyecto Taras-La Lima aún es visible en ese sector. (Keyna Calderón Masís/La Nación)

El ministro del MOPT, Efraím Zeledón Leiva, envió un inspector al sitio y, según el informe preliminar, la situación no representa una amenaza estructural para la vía, pues se descartó un daño en el muro de contención que se localiza en el punto donde se ven los desprendimientos.

El MOPT dispuso la colocación de vallas preventivas y la remoción del material suelto, mientras las autoridades municipales mantienen vigilancia constante en la zona ante el riesgo de nuevas lluvias.

El proyecto Taras-La Lima, una de las obras viales más importantes de Cartago, busca eliminar los cruces a nivel mediante la construcción de pasos a desnivel en Taras y La Lima.