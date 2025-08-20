Profesor habría contactado a alumna por Whatsapp para violarla

La medida cautelar se dictó en el Juzgado Penal de Corredores. Cortesía de Colosal Informa

Un profesor de inglés de un centro educativo en La Cuesta de Corredores, Puntarenas, habría contactado a una de sus estudiante con el fin de violarla, informó el Ministerio Público este miércoles.

El hombre, de apellidos Montenegro Serrano, fue detenido y cumplirá seis meses de prisión preventiva como sospechoso de cometer los delitos de violación y fabricación de material con contenido de abuso sexual infantil, según determinó el martes el Juzgado Penal de la zona, ante petición de la Unidad de Género de la Fiscalía en el cantón de Corredores.

De acuerdo con la investigación, el profesor le habría solicitado el número de teléfono a una de sus alumnas y luego la contactó vía WhatsApp.

Según informó el Ministerio Público, en apariencia, a través de la plataforma de mensajería, el docente le pidió a la joven que le enviara fotografías de índole sexual y luego, “aprovechándose de su posición y superioridad en edad”, le dijo que se encontraran en un lugar, donde se presume que cometió la violación.

El caso continúa en investigación, dentro de la causa 25-000202-1883-PE.

