Sucesos

Padrastro cumplirá larga condena por violar a hijastra durante siete años

El hombre aprovechaba la cercanía con la niña para abusar de ella

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

El Tribunal Penal de San José halló culpable a un hombre de apellidos Durán Chavarría de violar y abusar sexualmente a su hijastra, menor de edad, por al menos siete años. El hombre purgará 36 años de prisión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Abuso sexualviolación
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.