Padrastro cumplirá larga condena por violar a hijastra durante siete años

El Tribunal Penal de San José halló culpable a un hombre de apellidos Durán Chavarría de violar y abusar sexualmente a su hijastra, menor de edad, por al menos siete años. El hombre purgará 36 años de prisión.
