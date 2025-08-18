Padrastro cumplirá larga condena por violar a hijastra durante siete años

El Tribunal Penal de San José halló culpable a un hombre de apellidos Durán Chavarría de violar y abusar sexualmente a su hijastra, menor de edad, por al menos siete años. El hombre purgará 36 años de prisión.

Según informó el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre el 2010 y 2017, en viviendas situadas en Zapote y Heredia. Las agresiones iniciaron cuando la niña tenía siete años y se extendieron hasta que cumplió los 14.

De acuerdo con la Fiscalía, Durán aprovechaba la cercanía con la niña para cometer los delitos sexuales en las casas. Ahora, mientras la sentencia queda en firme, el imputado debe cumplir seis meses de prisión preventiva.