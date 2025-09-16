Prepárese para lluvias fuertes este miércoles en Costa Rica: tormentas afectarán varias regiones

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles 17 de setiembre se presentará un incremento significativo en las lluvias sobre el país, producto de una mayor humedad atmosférica y la influencia de una vaguada en altura que interactúa con la zona de convergencia intertropical.
Durante la mañana, se desarrollarán lluvias en el Caribe norte y la zona norte, así como en las cordilleras de esas regiones y el sector oriental del Valle Central.
Por la tarde, se esperan aguaceros fuertes y frecuentes en la vertiente del Pacífico, la zona norte y el Valle Central. Además, podrían generarse lluvias aisladas en sectores montañosos del Caribe.
En el Valle Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la madrugada y la mañana. En horas de la tarde y noche se nublará con lluvias y aguaceros. San José registrará una temperatura mínima de 18,5 °C y una máxima de 23,8 °C.
El Pacífico Norte experimentará un ambiente con pocas nubes durante la madrugada y la mañana. Sin embargo, por la tarde se anticipan aguaceros con tormenta eléctrica y lluvias costeras en horas de la noche. Liberia alcanzará una temperatura de 34,8 °C, mientras que la mínima será de 22,4 °C.
En el Pacífico Central, la madrugada y la mañana presentarán nubosidad parcial, con lluvias matutinas en las montañas. En la tarde y noche, habrá cielos mayormente nublados con aguaceros y tormentas eléctricas. Parrita mostrará una mínima de 17,6 °C y una máxima de 31,1 °C.
La región del Pacífico Sur tendrá un patrón similar, con mañanas parcialmente nubladas y lluvias en sectores montañosos. Por la tarde y noche, se pronostican aguaceros costeros con tormenta eléctrica. Golfito marcará temperaturas entre 21,7 °C y 28,3 °C.
El Caribe Norte iniciará el día con nubosidad parcial. En la mañana podrían presentarse lluvias variables, especialmente en zonas montañosas. En la tarde y noche persistirá la nubosidad. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 22,3 °C y una máxima de 28,5 °C.
En el Caribe Sur, se mantendrán condiciones similares, con cielos parcialmente nublados durante el día y mayor cobertura nubosa por la tarde. Limón reportará temperaturas entre 22,3 °C y 29,2 °C.
La zona norte comenzará con cielo parcialmente nublado y posibles lluvias desde la mañana. Por la tarde, se prevén aguaceros intensos cerca de las montañas. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17,7 °C y una máxima de 26,6 °C.
Efemérides
En San José, el sol saldrá a las 5:26 a. m. y se pondrá a las 5:35 p. m. La luna saldrá a la 1:52 a. m. y se ocultará a las 2:51 p. m. La fase lunar se dirige hacia luna nueva.
