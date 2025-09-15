Martes lluvioso en Costa Rica: estas regiones se verán más afectadas por las tormentas eléctricas y los aguaceros

El IMN prevé lluvias intensas este martes por la influencia de la zona de convergencia intertropical y una vaguada en altura. Foto:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este martes 16 de setiembre el territorio nacional continuará bajo condiciones inestables, ocasionadas por la presencia de la zona de convergencia intertropical, reforzada por una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

Durante la mañana, se esperan aguaceros fuertes en el Caribe y la zona norte. También habrá lluvias variables en la cordillera de Talamanca, la Cordillera Volcánica Central y al este, centro y norte del Valle Central.

En horas de la tarde, se prevé el desarrollo de nubosidad y la presencia de lluvias con tormenta eléctrica en regiones del Pacífico, así como en las cordilleras de la zona norte y el occidente de la Gran Área Metropolitana (GAM).

En el Valle Central, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana, con aumento de la nubosidad en horas de la tarde. Se anticipan lluvias y aguaceros al oeste, y lluvias dispersas en la noche. San José tendrá una temperatura mínima de 18,5 °C y una máxima de 25,1 °C.

En el Pacífico norte, la mañana se mantendrá con poca nubosidad. Sin embargo, en la tarde se esperan lluvias dispersas y aguaceros acompañados de tormentas aisladas. Durante la noche, continuarán las precipitaciones en zonas costeras de la península. Liberia alcanzará los 34 °C con una mínima de 22,3 °C.

El Pacífico central mostrará condiciones similares, con cielo parcialmente nublado en la mañana y aguaceros por la tarde. Se prevén lluvias nocturnas cerca de la costa. Quepos registrará una mínima de 21,1 °C y una máxima de 32 °C.

En el Pacífico sur, se esperan aguaceros vespertinos con tormentas eléctricas, y lluvias nocturnas en sectores costeros. Golfito presentará temperaturas entre 21,8 °C y 30 °C.

La región del Caribe norte experimentará lluvias desde la madrugada. En la tarde habrá aguaceros en zonas montañosas. Guápiles tendrá una mínima de 23,5 °C y una máxima de 29 °C.

El Caribe sur también mostrará condiciones húmedas desde temprano. En la tarde podrían ocurrir aguaceros en zonas elevadas. Limón registrará temperaturas entre 23,3 °C y 29,3 °C.

En la zona norte, persistirá la nubosidad y la posibilidad de aguaceros durante buena parte del día. Upala destacará con una temperatura máxima de 39,9 °C, la más alta del país, mientras que la mínima será de 23 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:26 a. m. y la puesta a las 5:36 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.

