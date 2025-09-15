Sucesos

Martes lluvioso en Costa Rica: estas regiones se verán más afectadas por las tormentas eléctricas y los aguaceros

Descubra cuáles regiones recibirán las lluvias más intensas este martes y cuáles factores están detrás del mal tiempo, según el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias y tormentas afectarán varias regiones de Costa Rica este jueves 7 de agosto, especialmente en el Caribe y el Pacífico.
El IMN prevé lluvias intensas este martes por la influencia de la zona de convergencia intertropical y una vaguada en altura. Foto: (Canva /Canva)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

