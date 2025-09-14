Lluvias y tormentas eléctricas se esperan para este lunes 15 de setiembre en Costa Rica: revise las regiones con más riesgo de aguaceros

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 15 de setiembre, Día de la Independencia de Costa Rica, se presentará un ambiente inestable y húmedo en todo el país.

La cercanía de la zona de convergencia intertropical y el tránsito de la onda tropical N.° 30 favorecerán la formación de nubosidad y el desarrollo de lluvias con tormentas eléctricas en varias regiones.

Durante la mañana, se prevé nubosidad parcial, con temperaturas cálidas y sensación de bochorno en la mayoría del territorio nacional.

Sin embargo, para la tarde, se anticipa un incremento en la nubosidad y la presencia de lluvias con tormentas eléctricas en el Valle Central, el Pacífico, la zona norte y las áreas montañosas del Caribe. Estas precipitaciones podrían prolongarse durante la noche.

Valle Central

En esta región el cielo permanecerá parcialmente nublado en la madrugada y la mañana. Por la tarde se anticipan lluvias acompañadas de tormenta eléctrica, mientras que en la noche habrá nubosidad total con lluvias intermitentes y bancos de neblina. En San José, la temperatura mínima será de 17,9 °C y la máxima de 28,7 °C.

Pacífico norte

Este sector presentará cielo parcialmente nublado durante la mañana. En la tarde se desarrollarán aguaceros con tormenta aislada, mientras que en la noche se prevén lluvias costeras, principalmente en la península. En Liberia, se reportará una temperatura mínima de 21,7 °C y una máxima de 35,8 °C, la más elevada del país.

Pacífico central

Las primeras horas del día mostrarán cielo parcialmente nublado. Durante la tarde y noche, se prevé nubosidad densa con lluvias dispersas y tormentas eléctricas. En Parrita, la temperatura oscilará entre los 15 °C y los 33 °C.

Pacífico sur

La mañana tendrá nubosidad parcial, mientras que por la tarde se presentarán aguaceros dispersos con tormentas eléctricas aisladas. La noche se caracterizará por cielo parcialmente cubierto con lluvias aisladas. Golfito experimentará temperaturas entre 15 °C y 33 °C.

Caribe norte

Durante la mañana predominará el cielo parcialmente nublado. Por la tarde se esperan aguaceros y tormenta eléctrica en zonas montañosas, mientras que en la costa el tiempo se mantendrá más estable. En Guápiles, la mínima será de 18 °C y la máxima de 32 °C.

Caribe sur

Las condiciones serán similares al Caribe norte, con chubascos y tormentas localizadas en zonas altas durante la tarde. En Limón, la temperatura oscilará entre los 18 °C y los 32 °C.

Zona norte

En esta región se espera cielo parcialmente nublado por la mañana. Por la tarde y noche, se anticipan aguaceros aislados con tormenta eléctrica, especialmente en áreas montañosas. En Ciudad Quesada, se prevé una mínima de 17 °C y una máxima de 34 °C.

Efemérides

Salida del sol: 5:26 a. m.

5:26 a. m. Puesta del sol: 5:36 p. m.

5:36 p. m. Fase lunar: Hacia luna nueva

