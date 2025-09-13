Sucesos

Fuertes lluvias ocasionan inundaciones en zona norte y centro del país; CNE reporta 25 incidentes

Durante la tarde del sábado se ha registrado actividad lluviosa y eléctrica. IMN advierte que lluvias continuarán

Por Fernanda Matarrita Chaves y Edgar Chinchilla, corresponsal GN
Así luce La Fortuna de San Carlos luego de las fuertes lluvias de este sábado 13 de setiembre.
Así luce La Fortuna de San Carlos, luego de las fuertes lluvias de este sábado 13 de setiembre. Foto: (Édgar Chinchilla, Corresponsal La Nación/Édgar Chinchilla, Corresponsal La Nación)







