Fuertes lluvias ocasionan inundaciones en zona norte y centro del país; CNE reporta 25 incidentes

Así luce La Fortuna de San Carlos, luego de las fuertes lluvias de este sábado 13 de setiembre. Foto:

Las fuertes lluvias ocurridas, la tarde de este sábado, provocaron inundaciones en calles y viviendas, así como deslizamientos en el centro y en norte del país, según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Esa entidad informó que en las últimas horas se ha registrado una fuerte actividad lluviosa y eléctrica y que hasta ahora, la población ha reportado 25 incidentes, a través de la línea de emergencias 9-1-1, principalmente en San Carlos y Moravia.

La Fortuna, en San Carlos inundada por fuertes lluvias

Inundaciones y caída de árboles en La Fortuna de San Carlos

Las inundaciones en La Fortuna, de San Carlos, están relacionadas con la saturación del sistema del alcantarillado, debido a las fuertes lluvias que cayeron, especialmente entre las 2 p. m. y las 4 p. m. Videos colgados en redes sociales muestran la gran cantidad de aguas en calles, una plaza de fútbol y un parque infantil.

Las zonas de Zeta Trece y Sonafluca resultaron con anegamientos; sin embargo, la comunidad más afectada fue San Jorge, donde casas, locales comerciales y vehículos se vieron comprometidos por la acumulación de agua.

Además, la caída de árboles ocasionó el cierre del paso en la ruta que comunica La Fortuna con Monterrey, lo que mantiene interrumpido el tránsito en la zona.

Las autoridades sancarleñas valoran la magnitud de los daños y recomendaron a la población tomar precauciones ante la inestabilidad del tiempo.

En la comunidad de San Jorge, en La Fortuna de San Carlos, se presentó la mayor afectación, debido a los intensos aguaceros de este sábado. Foto: (Édgar Chinchilla, Corresponsal La Nación/Édgar Chinchilla, Corresponsal La Nación)

Otros reportes en San José

Otras zonas del centro del país también reportan afectaciones por lluvias. Tal es el caso de Tibás, Goicoechea y Moravia, en San José, donde los vecinos alertan sobre vías saturadas de agua,

En la Isla de Moravia por ejemplo, ocurrieron deslizamientos y saturación del sistema de alcantarillado, según detalló la CNE.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advierte que las lluvias persistirán en gran parte del país a lo largo de este sábado.

Deslizamiento de tierra sobre una vía pública en la Isla de Moravia, por las fuertes lluvias de este sábado 13 de setiembre. Foto: (CNE/CNE)

Ruta 32 cerrada

Debido a las condiciones climáticas, la ruta 32 permanecerá cerrada durante todo el sábado y parte del domingo, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.