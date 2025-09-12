Sucesos

Lluvias intensas y tormentas afectarán el centro y norte de Costa Rica este sábado: vea si su zona está en riesgo

El IMN prevé fuertes lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, principalmente durante la noche

Por Jailine González Gómez
11/10/2024 San José. Con lluvia constante e intensa, así fue el aguacero que cayó en la capital durante los primeros minutos de la noche del viernes anterior. Sombrillas y paraguas se volvieron insuficientes protegerse del agua
El IMN anuncia lluvias y tormentas para este sábado por efectos de una vaguada en interacción con la zona de convergencia intertropical. (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

