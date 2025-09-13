MOPT actualiza estado de la ruta 32; la ruta alterna por Vara Blanca colapsó por presas el viernes

Ni fecha, tampoco hora estimada hay para la apertura de la ruta 32 que comunica San José con el Caribe de Costa Rica. Foto: MOPT

La ruta 32 continúa inhabilitada este sábado 14 de setiembre debido a las fuertes lluvias, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La vía permanece cerrada desde la 1 p. m, del viernes 12.

¿Cuándo abrirá? El MOPT anunció que la ruta estará cerrada durante todo este sábado y que todavía el domingo realizarían labores de limpieza y remoción de material para reestablecer el tráfico cuando sea posible, por lo que aun no hay certeza de la apertura.

“La medida responde a la necesidad de salvaguardar la seguridad de los usuarios y evitar situaciones de riesgo”, informó el ministerio de Obras Públicas.

LEA MÁS: ¿Cuándo se solucionarán los cierres en la ruta 32? Esta es la promesa del Conavi

El MOPT afirmó que personal técnico se mantiene en constante monitoreo de las condiciones climatológicas y del terreno.

Tras el cierre, las rutas alternas disponibles son: la ruta 10 que va por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper, así como la de Vara Blanca, aunque esta está recomendada solamente para automotores livianos.

No obstante, la noche del viernes 12 de setiembre conductores reportaron una presa importante y esperas de más de dos horas entre Vara Blanca y Nueva Cinchona.

LEA MÁS: Conductores reportan gran presa en Vara Blanca