MOPT actualiza estado de la ruta 32; la ruta alterna por Vara Blanca colapsó por presas el viernes

Vía 32 fue inhabilitada desde el viernes 13 de setiembre debido a las fuertes lluvias

Por Fernanda Matarrita Chaves
Ni fecha, tampoco hora estimada hay para la apertura de la ruta 32 que comunica San José con el Caribe de Costa Rica. Foto: MOPT
Ni fecha, tampoco hora estimada hay para la apertura de la ruta 32 que comunica San José con el Caribe de Costa Rica. Foto: MOPT (MOPT/MOPT)







Ruta 32MOPT
