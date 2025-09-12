Otra vez cerrada la Ruta 32: segundo cierre en menos de una semana

La ruta 32, que comunica San José con Limón, fue cerrada de nuevo por fuertes lluvias, anunció la tarde de este viernes el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La institución anunció, cerca de la 1 p. m., que mantendrá el constante monitoreo de la vía, que se suele cerrar por las condiciones del tiempo, que aumentan el riesgo de derrumbes.

La última vez que se cerró fue el pasado martes, debido a la necesidad de realizar estudios técnicos en los puntos críticos donde se han presentado derrumbes en las últimas semanas.