Ruta 32 volverá a cerrar este martes: estas son las horas y el tramo afectado

Conavi busca atender puntos donde se concentraron mayor cantidad de derrumbes de las últimas semanas en la ruta 32

Por Patricia Recio
Ni fecha, tampoco hora estimada hay para la apertura de la ruta 32 que comunica San José con el Caribe de Costa Rica. Foto: MOPT
Los km 28 y 31 presentaron la mayor cantidad de derrumbes de las últimas semanas (MOPT/MOPT)







