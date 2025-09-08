Ruta 32 volverá a cerrar este martes: estas son las horas y el tramo afectado

Los km 28 y 31 presentaron la mayor cantidad de derrumbes de las últimas semanas

El tramo de la ruta 32 entre el peaje en San Isidro de Heredia y el cruce hacia Río Frío, estará cerrado este martes desde las 7:30 a.m. y hasta las 9 a.m.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), informó que la suspensión del paso en ese trayecto del cerro Zurquí, se debe a la necesidad de realizar estudios técnicos en los puntos críticos donde se han presentado derrumbes en las últimas semanas.

La entidad detalló, que esas labores son necesarias para avanzar en las soluciones que requiere ese tramo de montaña.

En los últimos tres meses, los km 28 y 31 del sector de la ruta que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo, han concentrado más del 80% de los derrumbes, según detalló el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) la semana pasada. Por esta razón se daría prioridad en la atención de esos puntos.

El viernes anterior, el paso por la ruta también se suspendió durante tres horas para realizar inspecciones en los taludes, sin embargo debido a que no fue comunicado con anticipación, la afectación se extendió durante toda la tarde y noche, cuando los conductores reportaban importantes presas en ambos sentidos.

El Conavi planea ejecutar labores de descuaje y otras soluciones temporales en los sectores de la ruta 32 donde se han registrado más derrumbes. (MOPT/MOPT)

El sábado en la noche, la vía requirió ser cerrada nuevamente, esta vez como medida de precaución, a causa de las lluvias que se registraban en la zona.

El Conavi tiene previsto sacar una nueva licitación, para estudios de ingeniería que permitirán definir cuáles son las obras que requiere la ruta como solución definitiva a los problemas de derrumbe. Esa contratación se ejecutaría entre este mes e inicios del próximo año y sería hasta junio cuando se comiencen a ejecutar esas labores.

Tanto esas dos contrataciones, como la topografía con tecnología LiDAR que consiste en un escaneo láser de los taludes, se financian con recursos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri),que se financia mediante un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El MOPT anunció que en esas obras se invertirían unos $35 millones.