El País

Ruta 32 cerrada otra vez por lluvias: estas son las rutas alternas recomendadas

MOPT anunció que hasta el domingo se hará revisión para determinar posible apertura

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio

El paso por la ruta 32 en el tramo entre el peaje en San Isidro de Heredia y el cruce hacia Río Frío, cerró nuevamente la tarde de este sábado, producto de las fuertes lluvias que se registran en la zona.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 32ZurquíDerrumbes
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.