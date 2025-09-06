Ruta 32 cerrada otra vez por lluvias: estas son las rutas alternas recomendadas

El paso por la ruta 32 en el tramo entre el peaje en San Isidro de Heredia y el cruce hacia Río Frío, cerró nuevamente la tarde de este sábado, producto de las fuertes lluvias que se registran en la zona.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), informó a las 4:40 p.m. que será hasta el domingo en horas de la mañana que el personal del MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) realizarán una inspección de la ruta para determinar si es posible su reapertura o si es necesario limpiar eventuales deslizamientos u otros elementos que impidan el tránsito seguro.

El cierre de este sábado se dio menos de una hora después de que se registrara un accidente 8km después del túnel, en el que un vehículo con dos ocupantes cayó a un precipicio de 150 metros.

El cierre de esta tarde se da como medida de prevención debido a las fuertes lluvias que se registran en la zona.

Quienes deban viajar entre San José y Limón o viceversa, pueden utilizar como rutas alternas la vía por Turrialba, que conecta con Siquirres, así como la ruta de Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper o la de Vara Blanca. Esta última es apta únicamente para vehículos livianos.

La ruta 32 acumula este año más de 25 cierres, por razones preventivas o deslizamientos. Actualmente el MOPT espera los resultados de un estudio de topografía y alista además una segunda contratación de estudios geotécnicos, para posteriormente sacar a licitación las soluciones definitivas que requiere la vía.

Esas obras llegarían a mediados del próximo año, una vez que se cuente con los resultados de esos estudios y se gestione una nueva licitación. El director del Conavi, Mauricio Sojo, anunció el miércoles que mientras eso ocurre se trabaja “de manera intensa” con cuatro cuadrillas de descuaje, además en octubre se realizarían obras puntuales en los km 28 y 31, donde se han presentado el 80% de los derrumbes en las últimas semanas.