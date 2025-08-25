Ruta 32 reabrió este lunes tras cierre de tres días por derrumbes

La ruta 32 a Limón fue reabierta al tránsito este lunes 25 de agosto. Fotografía:

La ruta 32, que comunica San José con Limón, fue reabierta este lunes 25 de agosto luego de permanecer cerrada durante tres días por múltiples derrumbes en el sector del Zurquí.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó la reapertura después de concluir las labores de limpieza y retirar el material que mantenía bloqueado el paso entre los kilómetros 25 y 35.

La vía se encontraba clausurada desde la noche del viernes 22 de agosto, cuando una ambulancia reportó la caída de tierra, piedras y árboles sobre la carretera. Las lluvias constantes en la zona habían provocado la saturación de los suelos, lo que generó nuevos desprendimientos y retrasó las tareas de remoción.

Durante el cierre, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas como la 10, por Turrialba, y Bajo de Chilamate-Vuelta de Kopper, habilitadas para todo tipo de vehículos. El paso por Vara Blanca, en cambio, se mantuvo restringido únicamente a automóviles livianos.

La ruta 32 ha enfrentado cierres intermitentes en las últimas semanas debido a las fuertes precipitaciones y la inestabilidad de los taludes, situación que preocupa tanto a los transportistas como a los vecinos de la zona.