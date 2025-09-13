Conductores reportan gran presa en Vara Blanca

Reportan gran presa en la carretera que conecta Vara Blanca con Nueva Cinchona, la noche de este 12 de setiembre.

Conductores reportan una gran presa en la carretera que conecta Vara Blanca con Nueva Cinchona, la noche de este viernes 12 de setiembre. Según la aplicación de Waze, a las 9:17 p. m. el tráfico se encontraba detenido.

“Pasaditas las 7 p. m. pasé por el cruce de Vara Blanca y aquí donde estoy, que son como unos cinco kilómetros (después), voy para dos horas”, relató un periodista de La Nación presente en la zona.

La ruta 32, que comunica San José con Limón, fue cerrada de nuevo por fuertes lluvias, la tarde de este viernes. Precisamente, una de las rutas alternas para los vehículos livianos es Vara Blanca.

Colaboró el periodista Roger Bolaños.