Sucesos

Conductores reportan gran presa en Vara Blanca

Según la aplicación de Waze, a las 9:17 p. m. de este 12 de setiembre el tráfico se encontraba detenido

Por Mónica Cerdas Gómez
.
Reportan gran presa en la carretera que conecta Vara Blanca con Nueva Cinchona, la noche de este 12 de setiembre. (Roger Bolaños/Roger Bolaños)







PresaVara BlancaWaze
Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

